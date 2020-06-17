Санкции США направлены против сирийского народа и нарушают все возможные международные правила, сирийцы будут противостоять санкционному давлению так же упорно, как терроризму, заявил МИД арабской республики.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как «Цезарь», в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.

«Сирийский народ и армия, которые проявили историческую стойкость против американского проекта, защищая свой суверенитет … этот народ будет противостоять их санкциям с тем же упорством, с каким боролись с терроризмом», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что «заявления Вашингтона являются самым неприкрытым проявлением лжи для прикрытия их террора, который пролил кровь сирийцев».

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил во вторник, что санкции США не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе военное — по борьбе с терроризмом в Сирии.