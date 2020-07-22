Военнослужащий США умер 21 июля в Сирии, говорится на сайте группы операции «Непоколебимая решимость».

«Военнослужащий совместной объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» умер 21 июля в Сирии. Предварительные отчеты указывают на то, что происшествие произошло не из-за контакта с противником», — сказано в сообщении.

Имя и обстоятельства кончины не уточняются, идет расследование.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки «Исламское государство»*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещена в России