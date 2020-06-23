Сирийские власти придерживаются политического процесса решения кризиса, при этом против участия США и любого другого вмешательства извне в работу сирийской конституционной комиссии, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции в Дамаске.

«Мы приверженцы политического процесса и против вмешательства США и других сторон извне в работу сирийской конституционной комиссии», — сказал Муаллем.

Министр подчеркнул, что Сирия — независимое государство, и ее народ примет только национальную конституцию, соответствующую их потребностям. Дамаск не позволит США и кому либо другому вмешиваться в межсирийский политический процесс.

«Ни Джефри, ни «Абу-Джефри» не в праве решать за сирийцев, кто будет управлять нашей страной и как мы должны жить. Мы же не диктуем США, кто должен ими управлять и что они должны делать», — добавил Муаллем.

Отвечая на вопрос о роли оппозиции в политическом процессе, Муаллем отметил, что внутри страны есть оппозиционные силы, которым никто не запрещает участвовать в переговорах и высказывать свое мнение. Однако Дамаск не признает такое явление, как «зарубежная оппозиция», так как считает их представителей приспешниками интересов других государств, которые их финансируют и диктуют свою волю.