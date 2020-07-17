Системы ПВО Сирии отразили налет БПЛА в районе города Саламия в провинции Хама, сообщает сирийский государственный телеканал Аль-Ахбар со ссылкой на собственного корреспондента.

В четверг вечером сирийское агентство САНА сообщало о нападении на Саламию неизвестных беспилотников, которые также были сбиты силами противовоздушной обороны САР.

«Звуки взрывов слышные в городе Саламия это результат ПВО по беспилотникам в районе города»,- сообщает телеканал.

Происхождение БПЛА и их отправная точка не уточняется.