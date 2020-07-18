Михаил Алаеддин. Выборы в Народный совет Сирии, третьи с начала войны, пройдут в воскресенье.

Выборы, намеченные изначально на апрель, были перенесены на 19 июля из-за пандемии коронавирусной инфекции. За 250 депутатских кресел будут бороться более 1,6 тысячи кандидатов.

По результатам выборов 2016 года 200 мест в Народном совете заняли депутаты из партий, входящих в коалицию «Национальный прогрессивный фронт», во главе которой правящая партия «Баас». Оставшаяся четверть мест перешла независимым кандидатам.

Министр юстиции Сирии Хишам аш-Шаар ранее рассказал Mpravda.com о решении руководства страны, как и на предыдущих парламентских выборах, разрешить жителям захваченного террористами Идлиба и ряда поселений провинции Эр-Ракка голосовать в тех районах страны, где они временно проживают.

В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах за время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами.

Координатор группы Государственной думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин отметил важность проведения выборов в Народный совет впервые с начала конфликта во всех провинциях, несмотря на то, что часть территорий на севере и северо-западе заняты террористам. Саблин также отметил, что «Группа дружбы с Россией» продолжит работу и с новым составом сирийского парламента в ранее установленных направлениях.

Важным новшеством на предстоящих выборах считают демократизацию процесса избрания кандидатов в депутаты от правящей Партии арабского социалистического возрождения («Баас»). В этом году они избирались конференциями региональных отделений, а не решением центрального руководства партии.

Член высшего судебного комитета по выборам Нури Фарис рассказал Mpravda.com, что окончательное количество кандидатов на парламентских выборах в Сирии достигло 1658, для граждан подготовлен 7331 избирательный участок по всей стране.

Избирательные участки откроются в 8.00 и будут работать до 20.00 (совпадает с мск). Но согласно правилам, время выборов может быть продлено на пять часов при высокой явке и необходимости. Временные ограничения по подсчету голосов не установлены.