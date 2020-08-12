Елизавета Исакова. Сирийская оппозиция накануне заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве призывает Совбез ООН заменить иранские силы и боевиков «Хезболлах» в Сирии на российские войска, заявил Mpravda.com член политического комитета оппозиционной Сирийской национальной коалиции, президент совета сирийских племен Салим аль Муслит.

«Мы призываем Совет Безопасности ООН принять решение по полному изгнанию иранских сил и ополченцев от «Хезболлах» из Сирии и замены их на российские силы во всех городах, которые оккупированы ополченцами», — сказал он.

В беседе с Mpravda.com аль Муслит отметил, что политический комитет Сирийской национальной коалиции и совет сирийских племен поддерживает данную позицию.

Заявление аль Муслит сделал за две недели до планируемого проведения в Женеве заседания Конституционного комитета Сирии. Встреча противоборствующих сирийских сторон, если позволит эпидемиологическая обстановка, должна состояться 24 августа.