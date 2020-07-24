Бывших боевиков запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»* (ИГ*) и «Джебхат ан-Нусра»* принимают в ряды повстанческой группировки «Магавир ас-Саура», заявил журналистам Хасан Абдул Атра, представившийся бывшим бойцом этой группировки и сдавшийся в плен сирийской правительственной армии.

Он сообщил, что сбежал из рядов группировки, которая базируется в зоне Эт-Танф в Сирии, где находится военная база США.

«Я сам видел, что однажды прибыли десять мотоциклистов и все они были боевиками ИГ* и «Джебхат ан-Нусры».* Их приняли и в дальнейшем распределили по позициям зоны Эт-Танф. Несколько раз с севера приходили люди с длинными волосами и бородами и без контроля на наших «опорниках» (опорных пунктах – ред.) шли прямиком на американскую базу», — сказал он.

По его словам, «Магавир ас-Саура» финансируется со стороны США, а ее бойцов тренируют с оружием американского производства.

«Каждый боец проходил 15-дневную подготовку — учили обращаться с разными видами оружия. Меня почти сразу определили в пулеметчики — учили стрелять из американского пулемета 50-го калибра, который устанавливают на пикапы… Американцы дают командиру Мухаммеду Аттале деньги, которые он лично распределяет в группировке», — заявил бывший участник незаконного формирования.

Он также рассказал, что боевики «Магавир ас-Саура» присваивают гуманитарную помощь, которая направляется для беженцев в лагере «Рукбан».

«Пока я находился в лагере «Рукбан», пришло несколько гуманитарных грузов от Сирии и от России. Но командир группировки Мухаммед Аттала распределяет ее сам. Большую часть оставляет на свои нужды. Остатки отдает тем, кто ему помогает, своим людям», — сказал он.

По его словам, он был свидетелем того, как военные США останавливали гуманитарные грузы для беженцев. «Были случаи, когда американцы останавливали гуманитарные грузы. А говорили, что это сделали россияне», — сказал он.

Он также рассказал, что с бойцами группировки американские военные запугивают боевиков «Магавир ас-Саура», чтобы те не пытались сдаться властям Сирии.

«Когда пару месяцев назад произошел массовый побег и сразу 27 бойцов с оружием и на машинах перешли на сторону правительства, американцы дали информацию, что этих людей Дамаск сразу посадил по тюрьмам. Но я все же решился на побег. И когда убежал, уже на этой стороне связался с теми беглецами. Оказалось, что у них все хорошо, они на свободе, им помогают вернуться к нормальной жизни. Очень удивился, ведь американцы давали совсем другую информацию», — сказал Абдул Атра.

*Террористические организации, запрещенные в России.