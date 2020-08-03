Приезжающие в Сингапур и направленные на домашний карантин с 10 августа будут обязаны носить электронный браслет, отслеживающий их передвижения и вероятные нарушения карантинного режима по COVID, сообщает Straits Times.

В Сингапуре двухнедельный домашний карантин разрешен гражданам, постоянно или длительное время проживающим в стране иностранцам и членам их семей, говорится в сообщении. Он был введен 21 марта. Все прибывающие из-за границы обязаны пройти его в специальных государственных учреждениях или дома и затем сдать тесты в лабораториях, сертифицированных государством.

Электронные браслеты станут заменой телефонным звонкам, видеочатам и визитам, с помощью которых работники эпидемиологических служб раньше уточняли местоположение лиц в карантине, говорится в сообщении.

Получившие в аэропорту электронный браслет должны будут активировать его, когда доберутся до своих жилищ, адреса которых они заранее сообщают властям. В противном случае контролирующие органы немедленно выедут на место для выяснения причины отсутствия сигнала с устройства. При попытке выйти за пределы обозначенной карантинной зоны (дома, квартиры, отеля) или дезактивировать устройство будет подан сигнал, и по адресу прибудут сотрудники эпидемиологических служб и полиции.

Если человек, находящийся на карантине, отлучается без уважительной причины (посещение лаборатории тестирования на коронавирус в ближайшей доступности), ему грозит штраф в 10 тысяч сингапурских долларов (7,2 тысячи долларов США) и/или заключение сроком на шесть месяцев, говорится в сообщении.

С начала пандемии в Сингапуре зафиксировано 52 825 случаев COVID, выздоровели 46 926 человек, скончались 27.