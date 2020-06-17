Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки были выявлены 247 новых случаев инфицирования. Днем ранее сообщалось о 40 969 зараженных. Таким образом, по последним данным в стране подтверждены 41 216 случаев COVID-19.

Отмечается, что большинство новых заражений выявлено среди иностранных рабочих, проживающих в общежитиях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.