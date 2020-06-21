Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 42 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

По его данным, за последние сутки были выявлены 262 зараженных. Сутками ранее сообщалось о 41 833 случаях инфицирования. Таким образом, по состоянию на воскресенье число зараженных COVID-19 в стране достигло 42 095.

Отмечается, что большинство новых случаев зафиксировано среди иностранных рабочих, проживающих в общежитиях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.