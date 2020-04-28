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Начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Якуб Зейтулаев рассказал о праздничных инсталляциях, которые будут установлены в городе ко Дню Победы.

«Мы ко Дню Победы установим целый ряд инсталляций в центральных частях города. Появятся световые растяжки с символикой 9 мая, а также посвящённая Дню Победы инсталляция будет до конца недели установлена на Аллее Славы, на воинском кладбище на улице Сатрозенитной, объекты будут установлены и возле зданий государственных органов власти», — отметил он в беседе с «Крыминформ».

По словам Зейтулаева, финансирование на закупку и установку объектов было заложено ещё в прошлом году, объем потраченных бюджетных средств составляет 8,3 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 9 мая в парке Победы в Казани откроют памятник Советскому солдату.

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