Стрельба произошла недалеко от захваченной протестующими «Автономной зоны Капитолийского холма» (CHAZ), один человек погиб, сообщает издание Washington Examiner.

По данным издания, два человека получили ранения в результате стрельбы, один из них скончался в больнице. Это уже четвертый случай стрельбы в районе CHAZ, отмечает издание.

Woke up to what sounded like gunfire and this scene just after 3 am this morning. #CHOP @KING5Seattle pic.twitter.com/YGjY8AOtII — Joseph Suttner (@josephsuttner) June 29, 2020

"Полицейские расследуют стрельбу на пересечении 12 Avenue и Pike Street. Сообщается о двух пострадавших. Мы предоставим дальнейшую информацию, когда она будет доступна", — сообщила полиция в Twitter.

Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.