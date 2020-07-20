Западное побережье США стало эпицентром протестов после убийства Джорджа Флойда. Особенно в этом плане отличился Сиэтл, где протестующими была создана «Автономная зона Капитолийского холма». Эта странная зона просуществовала несколько недель и была ликвидирована властями только после того, как там начали происходить убийства. После ликвидации «автономии» в Сиэтле стало спокойнее, но это было лишь затишье перед бурей. Двенадцать полицейских в Сиэтле были ранены, и один госпитализирован в ходе воскресной акции протеста в центре города. Эта акция переросла в насилие, сообщили власти. Полицейские получили травмы после того, как произошли стычки с протестующими.

По официальной информации полиции Сиэтла первая группа людей мирно собралась в Вестлейк-центре на митинг за роспуск иммиграционной полиции около 10:30 утра, но через несколько часов к ней присоединилась еще одна группа, агрессивная и вооруженная бейсбольными битами. Обе толпы пошли на юг города.

По пути протестующие начали разбивать окна и оставлять граффити на некоторых заведениях, в конце концов дойдя до крупной 3-й авеню, где было разграблено большинство предприятий, разбиты окна и стены помечены граффити, сообщила полиция. Также, подверглось вандализму здание муниципального суда.

Фпосле этого, толпа направилась в полицейский участок на западе города, где протестующие попытались ворваться в здание и столкнулись с полицейскими.

«Протестующие, находившиеся за пределами западного участка, зажгли то, что было описано как «минометный фейерверк», а затем бросили этот фейерверк в офицеров с очень близкого расстояния», – рассказывает сержант полиции Лорен Траскотт из полиции Сиэтла.

Два полицейских получили порезы, а третий офицер получил ожог шеи от фейерверка и позже был доставлен в местную больницу. В ответ полиция арестовала двух участников протестов. Однако это не остановило движение толпы.

Протестующие прошли маршем до Капитолийского холма, где они разбили еще несколько окон и продолжили грабеж, сообщила полиция Сиэтла. На фотографиях с места происшествия было видно, что в магазинах выбиты стекла. Также внутри одного из домов начался пожар, однако он обошелся без жертв и вскоре был потушен.

«Насколько я понимаю, кто-то взломал ворота, чтобы попасть туда, разбил окно, и бросил что-то в вестибюль», – говорит сержант Траскотт.

Протестующие в конце концов добрались до парка Кэла Андерсона, где в конце концов разошлись, сообщила полиция.

По мнению следователей, эта группа была хорошо организована и нацеливалась на определенные здания, такие как Amazon и Starbucks, а также на некоторые федеральные объекты.

Отделы по поджогам и взрывам расследуют пожары и фейерверки, в то время как следователи изучают грабежи и знакомятся исками о причинении имущественного ущерба.

Впрочем, все это работа на дальнейшую перспективу. Пока Сиэтл все еще находится во власти протестующих. Мэр города категорически против введения национальной гвардии, а местная полиция не имеет ни сил, ни политической воли, чтобы разобраться с протестом. Таким образом подобные происшествия могут повторяться еще на протяжении долгого времени, если ситуация не изменится.