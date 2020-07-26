В американском Сиэтле в ходе беспорядков задержаны по меньшей мере 11 человек, местная полиция объявила происходящее в городе мятежом.

Правоохранители рассказали, что участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка. Протестующие бросают в полицейских камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла зданий. По информации полиции, по меньшей двое правоохранителей пострадали.

"Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом, полиция Сиэтла объявляет его мятежом… Проведены массовые задержания. Офицеры продолжают работу по разгону толпы", — говорится в заявлении полиции Сиэтла в Twitter, где также отмечается, что полицейские применяют против демонстрантов оружие нелетального действия.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.