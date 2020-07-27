Около шести десятков сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков в американском Сиэтле, задержано 47 участников столкновений, сообщает местная полиция.

Ранее сообщалось о 45 задержанных и 21 пострадавшем полицейском. Полиция объявила происходящее в городе мятежом.

"В течение дня 59 полицейских получили ранения, из них один госпитализирован. Ранения различаются — от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска… Сотрудники полиции задержали 47 человек к концу акции протеста за нападения, нежелание расходиться и препятствование действиям полиции", — говорится в заявлении полицейского департамента.

На своем сайте полиция разместила фотографии ранений сотрудников и отметила, что протестующие кидали в сотрудников камни, бутылки и деревянные предметы. Также полицейские пострадали от «взрывоопасных веществ». Ведется следствие.

Накануне полицейские сообщали, что участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.