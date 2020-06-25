Многие из протестующих покинули «автономную зону» города Сиэтла в американском штате Вашингтон, передает CNN со ссылкой на заявление одного из лидеров протеста, рэпера Раза Симона.

Ранее лидер протестов заявил Mpravda.com, что его участники намерены ближайшее время возобновить встречи с представителями местных властей.

«Многим мирным демонстрантам наносится ущерб, поэтому грустно, что мы сейчас находимся в Америке. Многие люди собираются уйти, многие уже ушли», — сказал Симон.

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города «автономную зону», офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник там было от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.

В субботу на контролируемой протестующими территории произошла стрельба. Согласно заявлению полиции Сиэтла, полицейские прибыли на территорию около 2.30 после получения сообщения о стрельбе, однако толпа не подпустила их к жертвам. Позже в полиции сообщили, что обоих раненых госпитализировали. Один из них, 19-летний мужчина, умер, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.