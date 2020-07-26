Количество задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле возросло до 25, сообщает местная полиция.

Ранее сообщалось о 11 задержанных. Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом.

«Полиция произвела 25 задержаний после объявления сегодняшнего происшествия мятежом», — говорится в заявлении городской полиции в Twitter.

Полицейские сообщали, что участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка. Протестующие продолжают бросать в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла зданий.

По информации полиции, по меньшей трое правоохранителей пострадали, двое из них уже вернулись к службе.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.