Все новости на карте

Жители поселка Шумский в Иркутской области пожаловались на приплывающие по реке Уда старые гробы с перекопанного кладбища.

Как сообщает издание «Сибирь. Реалии», жители поселка видели гробы в 50-80 метрах от жилых домов. По их словам, это связано с проводившимися на кладбище работами по перезахоронению после наводнения летом 2019 года.

«В 8-9 километрах вниз по течению — водозабор в Нижнеудинске! К тому же жители Геологов и Нижнеудинска, живущие у реки, воду берут напрямую из Уды, скот пьёт, а гуси и утки плавают в протоке. А ведь на кладбище были похоронены люди, которые болели в том числе и туберкулёзом», — утверждает местный житель Сергей Королев.

По его словам, гробы провели в воде больше полугода. Работы по перезахоронению проводились в ноябре-декабре 2019 года.

«Рамблер» писал, что в конце июня 2019 года на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали.

Видео дня. Звезды начали сходить с ума на изоляции