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Жители поселка Шумский Иркутской области жалуются, что после того как осенью было перекопано местное кладбище, оттуда по реке Уда приплывают гробы с останками, застревая на берегах и разваливаясь в воде.

По словам одного из сельчан, он видел гробы всего в 50-80 метрах от жилых домов. До водозабора, из которого обеспечивается водой военный городок, оттуда около 7-8 километров. Кроме того, в 8-9 километрах находится водозабор Нижнеудинска.

«К тому же жители Геологов и Нижнеудинска, живущие у реки, воду берут напрямую из Уды, скот пьет, а гуси и утки плавают в протоке», — возмутился житель Шумского.

Он утверждает, что гробы находятся в речной воде уже больше полугода — при том что среди захороненных на местном кладбище покойников были в том числе и умершие от туберкулеза.

«Наш народ в шоке, у некоторых из них перекопали родственников без их согласия, а в итоге часть не довезли до другого кладбища, а часть — скинули в общую могилу», — цитирует рассказ мужчины издание «Сибирь. Реалии».

Летом 2019 года кладбище рядом с Шумским было затоплено в результате наводнения. Местные власти наняли подрядчика, который в ноябре-декабре должен был провести работы по перезахоронению останков усопших. К тому времени грунт уже промерз, и рабочие использовали трактор для разрывания могил.

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