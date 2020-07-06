Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 47 случаев COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 32 315 человек, всего скончались 1686 пациентов, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Всего с начала эпидемии было проведено 636 397 тестов на COVID-19, за прошедшие сутки — 4082. Как отметили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны, небольшое количество новых случаев связано с тем, что в выходные проводилось меньше тестов. В среднем на прошлой неделе тестировалось порядка 9700 человек в стуки, вирус был найден в 6,1% случаев.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров.

Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.

Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.