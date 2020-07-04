Елизавета Исакова. В Швейцарии выявлено 97 новых случаев COVID-19 за последние сутки, всего с начала эпидемии заболели 32 198 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 4 июля за сутки в стране было зарегистрировано 97 новых заражений (в пятницу – 134). Таким образом, общее число заболевших составило 32 198 человек, всего скончались 1686 человек.

Всего с начала эпидемии было проведено 624 396 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 10 113 тестов (в пятницу – 15 178). В среднем вирус был найден в 6,2% случаев.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС.

С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1 тысячи человек.

В связи с ростом числа заболевших в последнюю неделю власти страны решили ввести с 6 июля обязательное ношение масок в общественном транспорте.