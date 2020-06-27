Елизавета Исакова. Минздрав Швейцарии сообщил о 69 новых заражениях COVID-19 за сутки, с момента вспышки в стране заболело 31 555 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 27 июня за сутки в стране было зарегистрировано 69 новых заражений (58 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31555 человек, всего скончалось 1682 человека.

Всего с начала эпидемии было проведено 555315 тестов на COVID 19. За прошедшие сутки – 10138 тестов. Вирус был найден в 7% случаев.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.