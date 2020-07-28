Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 в Швейцарии за сутки составило 132 человека, всего с начала эпидемии заразилось 34 609 человек, заявили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 28 июля за сутки в стране было зарегистрировано 132 новых заражений (65 накануне), трое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 34 609 человек, всего скончалось 1703 человек.

За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Всего с начала эпидемии было проведено 769 622 теста на COVID-19. За прошедшие сутки было проведено 4728 тестов (1965 накануне). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,4%.

С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, стран ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.

В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений включено 42 государства. С 28 июля в кантоне Женева маски обязательны при заходе в любой магазин.