Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, всего заболели 31 376 человек, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

По данным на среду, за сутки в стране было зарегистрировано 44 новых заражения (22 накануне), двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 31 376, всего скончалось 1682 человека.

Всего с начала эпидемии было проведено 523 909 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 7% случаев.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.