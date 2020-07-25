Три человека были госпитализированы после наезда такси в Бурлэнге, городе в шведском регионе Даларна, сообщает в субботу газета Aftonbladet, со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в ночь на субботу на одной из оживленных улиц города. Утром субботы все трое пострадавших, среди которых двое мужчин 35 и 50 лет, все еще остаются в больнице, угрозы их жизни нет.

«Мы изучаем вариант, что таксист специально пытался наехать на кого-то одного из пострадавших», — рассказал изданию представитель местной полиции Матс Эман. Он добавил, что в момент инцидента водитель такси был трезв.

По словам Эмана, версию теракта полиция не рассматривает.