Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции достигло 78,7 тысячи, число умерших — 5,6 тысячи, сообщил в ходе пресс-конференции в четверг главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

В четверг стало известно о 9 новых летальных исходах, связанных с заражением коронавирусом. По данным, ранее приведенным Агентством здравоохранения, смертность находится на уровне 10 человек в день.

«В Швеции значительно сократилось число тяжелых случаев заболевания COVID-19. Различные показатели свидетельствуют о том, что наблюдается позитивный тренд в развитии пандемии», — прокомментировал Тегнелл данные статистики.

По словам Тегнелла, в настоящее время эпидемиологи изучают, как могут развиваться события осенью, — они не исключают второй волны эпидемии. Запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек и рекомендация выдерживать социальную дистанцию остаются в силе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.