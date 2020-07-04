Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на патруль штата.

По данным телеканала, представитель патруля Рик Джонсон сообщил, что автомобиль проехал по перекрытому участку межштатной автомагистрали I-5, сбив нескольких человек. Отмечается, что один человек получил угрожающие жизни травмы, состояние второго оценивается как тяжелое.

Подозреваемый находится под стражей. По сообщению телеканала, из-за протестов участок автомагистрали I-5, которая проходит через территории трех штатов, в последние 24 часа неоднократно закрывали.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.