По меньшей мере три человека, в том числе девятимесячный ребенок, погибли в результате крушения легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта, сообщает местная полиция.

«Погибли двое взрослых и один ребенок. Пожилая женщина также пострадала в доме, в который врезался самолет, она находится в критическом состоянии», — говорится в заявлении полиции в Twitter, где также отмечается, что остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Одномоторный Piper PA-32 с шестью людьми на борту разбился при неизвестных обстоятельствах во дворе жилого дома в Уэст-Джордане днем в субботу. По информации телеканала Fox 13, в результате крушения одно здание загорелось, всего были повреждены по меньшей мере три дома.