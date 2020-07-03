Стрельба произошла в торговом центре города Брейнтри в американском штате Массачусетс, один человек пострадал, сообщает телеканал NBC Boston со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о стрельбе в городе Хувер в штате Алабама. По данным местной полиции, пострадали не менее четырех человек.

Сообщается, что в результате стрельбы пострадала женщина, она в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Полиция оцепила торговый центр и выводит людей из здания.

Как заявили в полиции штата, два человека были задержаны неподалеку от торгового центра вскоре после происшествия. По словам очевидцев, стрельбе предшествовала драка. Правоохранители предполагают, что это было целенаправленное нападение.