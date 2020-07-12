Рекордные более чем 15 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в американском штате Флорида, сообщил департамент здравоохранения штата.

По сообщению ведомства, суточный прирост числа инфицированных составил 15 299, что почти на 4 тысячи выше предыдущего рекорда, установленного на прошлой неделе. Тогда сообщалось об 11 393 новых заразившихся за 24 часа.

Общее число случаев COVID-19 в штате достигло 269 811, причем свыше 266 тысяч заразившихся являются резидентами штата.

За сутки скончались 45 пациентов с коронавирусом, общее число жертв заболевания в штате превысило 4,3 тысячи.