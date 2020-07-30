Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа утверждает, что его твит о переносе выборов был риторическим.

Трамп задался в Twitter вопросом, нельзя ли перенести президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19. По его словам, если будет проведено всеобщее голосование по почте, «выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными выборами в истории».

«Президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что все голосование должно проходить по почте», — говорится в письменном заявлении представителя штаба Трампа Хогана Гидли.

«Они (демократы — ред.) используют коронавирус как средство, чтобы попытаться ввести всеобщее голосование по почте, а это будет означать, что каждому избирателю будут слать бюллетень вне зависимости от того, просил он об этом или нет», — добавил Гидли. По его словам, в списках избирателей много неправильных адресов, там также встречаются неграждане или даже умершие избиратели. Он привел пример праймериз демократов в Нью-Йорке, результаты которых не известны уже более месяца.

«Всеобщее голосование по почте вызывает хаос и большие задержки в результатах», — заявил Гидли.

В США пять штатов из 50 используют исключительно голосование по почте, и жалоб на неправильные подсчеты в этих штатах, как правило, нет.

Конституция США ничего не говорит о переносе выборов, однако закон от 1844 года устанавливает единый день голосования в первый вторник после 1 ноября, в этом году выборы приходятся на 3 ноября. Чтобы изменить этот закон, конгресс должен принять новый закон. Оппозиционные Трампу демократы контролируют палату представителей конгресса, так что без их согласия выборы перенести де-факто нельзя.