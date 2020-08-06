Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщил, что власти уведомили о невозможности проведения в четверг в Парке Дружбы народов запланированного митинга из-за уже занятой площадки другим мероприятием, и заявил, что митинги не дают провести ни на одной площадке города.

«На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление (от минских властей – ред.) о празднике ж/д войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска — так же, как (было ранее – ред.) в Слуцке и Солигорске», — говорится в сообщении пресс-службы штаба.

«Мы не будем провоцировать людей», — подчеркнули в штабе.