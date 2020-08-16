Семья экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало уже находится на территории Украины, сообщили Mpravda.com в штабе политика.

«В настоящий момент Вероника (жена — ред.) и дети уже находятся в безопасности в Украине», — отметил представитель штаба.

По его словам, «более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное (граница РФ и Украины — ред.) во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе». «Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью. Ситуация вызвала шок и возмущение его тысяч сторонников», — добавил представитель штаба.

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