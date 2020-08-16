Встречи с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона намечены у экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало в Варшаве, куда он планирует на время переехать с Украины вместе с семьей, заявили Mpravda.com в воскресенье в штабе Цепкало.

Ранее в штабе сообщили, что семья Цепкало уже находится на территории Украины, куда перебралась из России. Политик вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до президентских выборов, прошедших 9 августа, поскольку опасался уголовного преследования. Позже к ним присоединилась и супруга Цепкало — Вероника.

«Это (переезд в Польшу – ред.) не произойдет прямо сейчас, это произойдет в течение нескольких дней ближайших. Да, у них такие планы есть — перебраться в Варшаву. Это будет временное место жительства. У Валерия в Варшаве предполагаются встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона», — заявил представитель штаба.

Собеседник агентства также уточнил, что переезд Цепкало в Польшу предварительно планируется на вторник, если будут готовы соответствующие документы.

Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.