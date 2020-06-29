Власти Шри-Ланки приняли решение отменить действие на территории страны комендантского часа, который был введен из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.

В конце мая местные власти приняли решение сократить комендантский час и установить время его действия с 22.00 до 04.00 (ежедневно) по всей стране. Было разрешено перемещение между дистриктами, кроме Коломбо и Гампахи.

«Росгражданам в Шри-Ланке. Местные власти приняли решение об отмене с 28 июня комендантского часа, который был введен в связи с распространением коронавируса», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки продлили до 11 июля действие всех типов виз для иностранцев в стране, включая россиян.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.