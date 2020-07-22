В водоеме очень мало бактерий и света, поэтому продукт сохранился.

В озере Лох-Тей в Шотландии археологи нашли деревянное блюдо со следами сливочного масла, пишет Daily Mail.

Возраст находки — около 2500 лет. В озеро оно могло попасть, когда традиционные жилища местных — кранноги — ушли под воду. Ученые отмечают, что на дне Лох-Тея темно, мало кислорода и бактерий, поэтому масло сохранилось.

Фото: Scottish Crannog Centre

Сначала ученые не знали, что именно было на блюде. Они провели анализ и выяснили, что это некий молочный продукт — вероятнее всего, из коровьего молока. По отверстиям внизу блюда ученые определили, что его использовали для получения масла. В этом же блюде люди могли готовить сыр. Для этого они могли использовать сычужный фермент, который содержится в ряде растений, в том числе в крапиве.