У предложения есть одно «но».

В городе Арборт на северо-востоке Шотландии на торги выставили готический особняк. Его готовы продать чуть больше, чем за €1. Об этом сообщает The Sun.

Фото: nationalpropertyauctions

Здание было построено во второй половине XIX века для семьи владельца местной фабрики по плану известного шотландского архитектора Уильяма Лейпера. Во времена Второй мировой войны в доме располагался отель, после – детский дом. Особняк находится в плачевном состоянии, на его восстановление новому владельцу придется потратить немало денег. Именно поэтому в объявлении сказано, что всем желающим приобрести особняк лучше сначала получить рекомендацию от специалистов.

Среди плюсов предложения указано хорошее транспортное сообщение: регулярные автобусы и поезда из Арборта в другие города округа. Также продавцы отмечают, что у собственности есть разрешение на перепланировку, и называют особняк «фантастической возможностью для застройщиков» (в чем именно она состоит, не объясняется).

Аукцион состоится 11 июля.