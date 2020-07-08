Предмет «Воспитание», который объединит уроки истории религии с преподаванием правил приличия и патриотизма, вводится в новом учебном году в школах Узбекистана, сообщает в среду пресс-служба министерства юстиции страны.

«Поэтапно вводиться в практику единый предмет «Воспитание» в 1-9 классах с 2020/2021, а в 10-11 классах – с 2021/2022 учебного года в пределах общих часов, отведенных предметам», — говорится в сообщении в Telegram-канале минюста. По данным ведомства, решение утверждено постановлением правительства республики.

По данным министерства, новый предмет «Воспитание» объединит дисциплины » Этика», «Чувство Родины», «Основы национальной идеи и духовности» и «История мировых религий».

Учебники и учебно-методические комплексы по новому объединенному предмету будут изданы и доставлены на места до начала нового учебного года, добавили в пресс-службе.

В начале 2000-х в школьную программу в Узбекистане недолгое время был включен предмет «Религиоведение». С 2018 года во всех школах были введен предмет «История мировых религий» для учащихся 9-11 классов, который проводится один учебный час в неделю.

Население Узбекистана составляет почти 34 миллиона человек, 94% жителей страны исповедуют ислам, около 3% граждан республики принадлежат к другим религиозным конфессиям.