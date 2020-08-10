Как считает глава Минпросвещения, это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов

В российских школах с сентября 2021 года появятся «учителя-наставники». Об этом «Российской газете» сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, внедрение новых должностей и квалификационных категорий, среди которых также «учитель-методист», позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии, обеспечить качество образовательных результатов.

Министр сообщил, что ключевая задача, которая требует срочного решения, это наведение порядка в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров. Так, необходимо провести полный анализ программ, понять, насколько они актуальны и решают конкретные проблемы, которые есть у учителей.