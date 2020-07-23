Событие назвали «душераздирающим».

Неизвестные оторвали от 1000-летнего дуба, который считается «штаб-квартирой» Робин Гуда, почти метровый кусок коры, сообщает Daily Mail.

Дерево находится в Шервудском лесу – парковой зоне в графстве Ноттингемшир в Великобритании. По легенде, именно здесь Робин Гуд впервые встретил разбойников, которые вошли в его шайку. Дуб, который пострадал от вандалов, весит около 23 тонн, а его огромная крона, как гласит предание, была отличным укрытием для разбойников.

Актер Эд Эндрюс, который изображает Робин Гуда на экскурсиях по Ноттингему, назвал дуб и все деревья в Шервудском лесу «национальным достоянием».

Фото: chloe ryder

«Я могу только предполагать, что какие-то вандалы пробрались в парк и залезли на дерево, а пока они карабкались – повредили дуб. Также возможно, что кто-то это сделал намеренно. Эта выходка сильно повредила дерево. В это трудно поверить, но этот дуб является местом обитания более чем для 1000 различных видов животных.

Специалист Королевского общества защиты птиц Джемма Ховарт отметила, что произошедшее – это «душераздирающее» событие.

«Большой дуб – это важная часть национального наследия, как в природном плане, так и в культурном: легенда о Робин Гуде приводит в Шервуд толпы людей со всего света. Это дерево с тысячелетней историей, и мы как его хранители хотим, чтобы оно росло здесь еще многие годы. Мы призываем всех людей, кто видит подобное ужасное поведение со стороны посетителей Шервуда, немедленно сообщать нам о нем», – рассказала Ховарт.