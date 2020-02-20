Фотография с якобы обрушившимся потолком в бизнес-зале термина С, опубликованная ранее в Сети — неактуальная информация, вырванная из контекста. Об этом 20 февраля заявил РЕН ТВ начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис.

По его словам, снимок, на котором запечатлен обвал потолочных конструкций, сделан в закрытом помещении, в котором идет ремонт.

«Неактуальная информация. Ведутся работы в одном из помещений, которое даже для пассажиров закрыто. Есть определенные технологические моменты. Ничего сверхъестественного не произошло. Пострадавших нет», — заявил Генис.

Терминал C аэропорта Шереметьево был открыт в конце января.

18 февраля сообщалось, что более 2 млрд рублей планируют направить на реконструкцию аэропорта Липецка.