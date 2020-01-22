У гражданина Канады, прилетевшего из Бангкока и обратившегося к медикам в аэропорту Шереметьево, был диагностирован острый гастроэнтерит. Об этом в среду, 22 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Речь о пассажире — гражданине Канады. Он обратился к медикам за помощью, у него симптомы пищевого отравления», — рассказали агентству. По данным пресс-службы, мужчина уже «улетел за границу».

В конце декабря стало известно, что в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) произошла вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии, которым оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV). Также зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Тем временем Роспотребнадзор уже разработал метод диагностики нового коронавируса. Среди его основных преимуществ отмечаются: широкая распространенность, высокая чувствительность, благодаря которой можно выявлять единичные копии вирусов, а также скорость получения результатов — 2–4 часа.