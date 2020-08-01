В аэропорту Шереметьево бензовоз столкнулся с самолетом «Аэрофлота» Airbus A321.

На опубликованных в Сети снимках видно, что крыша топливозаправщика смята. Воздушное судно также получило повреждения.

Как сообщили Mpravda.com в пресс-службе аэропорта, лайнер находился на удаленной стоянке без экипажа и пассажиров на борту.

По данным экстренных служб, пострадал водитель топливозаправочного автомобиля.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин уточнил, что бензовоз выехал за пределы сервисной дороги и врезался в нос самолета на месте стоянки 173.

«Имеются повреждения носовой части фюзеляжа, повреждена кабина автомобиля-топливозаправщика. Степень повреждений оценивается. Жертв и пострадавших нет. Водителю автомобиля-топливозаправщика оказана медицинская помощь», — сказал он.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку.