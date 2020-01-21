В московском аэропорту «Шереметьево» усилили санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из Китая в связи с распространением в КНР нового коронавируса.

«Санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из КНР в Шереметьеве усилен», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что «на санитарно-карантинный пункт Роспотребнадзора в международном аэропорту „Шереметьево“ оперативно поступает актуальная информация об обстановке в эпидемиологически неблагополучных по данным ВОЗ странах».

Как уточняется, специалисты санитарно-карантинного пункта осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, которые прибывают из Китая, используя переносные и стационарные тепловизоры.

При выявления у пассажира повышенной температуры на борт немедленно вызывается медицинская бригада здравпункта аэропорта. В случае обнаружения характерных симптомов коронавирусной инфекции пассажира изолируют в специальное помещение и госпитализируют в специализированное лечебное учреждение (инфекционную больницу) для дополнительного обследования.

Ранее сообщалось, что российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем в связи с распространением в КНР нового коронавируса.

Также стало известно, что Роспотребнадзор разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса.

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