В аэропорту Шереметьево вдвое увеличено число медицинских работников для контроля за возможным распространением нового типа коронавируса на территории России.

«В каждом терминале в пассажирском пункте работают по два медработника в смену, итого на пять терминалов 10 медработников. Но мы усилили смены, добавили 10 человек, итого — по 20 человек в смену. Защита персонала осуществляется с использованием противочумных костюмов», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель гендиректора аэропорта Шереметьево по управлению аэровокзальными комплексами Дмитрий Кайгородов.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве в рамках профилактики распространения коронавируса все рейсы из Китая и в обратном направлении переведены в отдельный терминал.

Данные меры принимаются после того, как на территории России были выявлены два первых случая заражения коронавирусом.

Видео дня. Россияне заблокированы на лайнере в Италии