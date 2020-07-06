Предупреждение об угрозе сильных ливней и наводнения объявлено в понедельник в Шанхае, Ухане и в провинции Анхой, уровень угрозы в Ухане повышен до второго, сообщает издание Taiwan News со ссылкой на метеорологическое управление Китая.

Сообщается, что в понедельник утром власти повысили до второго уровень реагирования на ЧС в Анхойе и Ухане в связи с угрозой возникновения наводнения из-за сильных ливней. Предупреждения были также выпущены для Шанхая и многих других районов вдоль бассейна реки Янцзы.

Агентство Синьхуа сообщает, что проливные дожди не прекращаются в городах уже несколько дней. В Ухане выпало более 250 миллиметров осадков, многие дороги затопило. Власти города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй в понедельник повысили уровень реагирования на ЧС в связи с ливнями с третьего до самого высокого первого уровня.