Совет Федерации осенью активизирует работу над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Осенью мы к этой теме вернёмся и обязательно найдём правильный баланс интересов в этой непростой истории, — сказал Клишас «Парламентской газете».

Он отметил, что СФ ставит перед собой цель разработать систему профилактических мер для того, чтобы люди «не подвергались насилию дома». По его мнению, общественные организации могли бы сыграть в этой работе положительную роль.

Также Клишас обратил внимание на то, что иностранные НКО распространяли в соцсетях петиции против данного законопроекта, выступая против этой инициативы.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 5 мая заявила, что количество случаев насилия в российских семьях с 10 апреля выросло в 2,5 раза, и предложила разрешить посещение кризисных центров и правоохранительных органов без получения электронного пропуска.

Также Министерство внутренних дел отказывается ужесточать ответственность за побои, которые квалифицируются как домашнее насилие. Сейчас за это предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей либо административный арест на 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

Ранее глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что ни один из представленных законопроектов о домашнем насилии пока нельзя вносить в Госдуму, поскольку они противоречат Конституции и другим законам государства, писал NEWS.ru.