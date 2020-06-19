Санкции ЕС против России плохо увязаны с минскими соглашениями, это, скорее, целевая политика коллективного Запада, считает сенатор Алексей Кондратьев.

Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель сказал на пресс-конференции, что главы государств Евросоюза заслушали в ходе видеосаммита информацию от лидеров Германии и Франции по имплементации минских соглашений, и теперь ЕС может перейти к пролонгации экономических санкций против РФ. Сейчас санкции действуют до 31 июля, их продлевают на полгода.

«Это целевая политика коллективного Запада. Одним из ведущих условий минских соглашений является «Формула Штайнмайера». В ней, например, вопрос Крыма не рассматривается в принципе. А санкции вводятся и пролонгируются именно с требованием возврата Крыма», — сказал Кондратьев Mpravda.com.

Для нашей страны Крымский вопрос принципиален — «это территория России, ей и останется», заключил политик.