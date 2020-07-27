Человек, обозначенный южнокорейскими СМИ как перебежчик, вернувшийся в КНДР, не был болен коронавирусом, сообщили в Центральном штабе по ликвидации чрезвычайных происшествий РК.

КНДР в воскресенье заявила, что сбежавший ранее на Юг гражданин спустя три года вновь незаконно пересек военно-демаркационную линию и 19 июля вернулся в страну. У него подозревают COVID-19, результаты анализов показали неопределенный результат. Этот человек был помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал, для проведения анализов и помещения их в изоляцию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил изолировать город Кэсон, где был обнаружен перебежчик, а также ввел режим ЧС на соответствующей территории и принял решение перейти от «национальной чрезвычайной карантинной системы» к «максимальной чрезвычайной системе».

Как сообщил на брифинге представитель министерства обороны Юга, один из северокорейских перебежчиков в стране действительно вернулся из РК обратно в КНДР через остров Канхвадо, который находится на западном побережье Южной Кореи недалеко от межкорейской границы. В указанном регионе была найдена сумка, предположительно, принадлежащая перебежчику. В настоящее время минобороны вместе с министерством объединения и другими ответственными органами проводят расследование инцидента.

Официально о личности сбежавшего не сообщалось, но ряд южнокорейских СМИ со ссылкой источники в полиции сообщили, что наиболее вероятным кандидатом является мужчина 20-30 лет по фамилии Ким, который прибыл в Южную Корею три года назад, в 2017 году, а в прошлом месяце стал подозреваемым в изнасиловании своей знакомой и был допрошен. На его арест выдали ордер, и молодой человек, вероятно, сбежал обратно в КНДР.

«Сейчас соответствующие органы проверяют, кем был вернувшийся в КНДР человек. Но касаемо человека, о котором вчера СМИ сообщили, как о перебежчике, он не зарегистрирован в системе как больной коронавирусом. Он также не числится как контактировавший с кем-либо из больных коронавирусом…Также вчера в полицейском управлении проверили на вирус двух людей, которые считают, что могли контактировать с этим человеком. У них тоже не обнаружен коронавирус», — заявил на брифинге начальник сводной команды по борьбе с коронавирусом Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий Юн Тхэ Хо.

В случае подтверждения у него вируса вернувшийся из Южной Кореи станет первым зараженным COVID-19 в КНДР.