Спикер южнокорейского Национального собрания Пак Бен Сок предложил КНДР провести переговоры между парламентами двух стран.

«Межкорейские отношения являются судьбоносными для Корейского полуострова. Наше Национальное собрание делает первый шаг, я официально предлагаю представителю Верховного народного собрания КНДР провести переговоры между парламентами Севера и Юга», — заявил Пак Бен Сок в своей речи в парламенте на церемонии по случаю 72-го Дня конституции РК.

В Южной Корее парламентом является Национальное собрание. Верховное народное собрание же — высший законодательный и представительный орган КНДР. C 2019 года его возглавляет председатель президиума Чхве Рен Хэ.

С начала июня отношения Сеула и Пхеньяна значительно обострились из-за непрекращающихся акций южнокорейских активистов, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось».

Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание межкорейского координационного бюро. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, а также вновь вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году. Позже приведение этих мер в исполнение было отложено по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына.